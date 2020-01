Order of play e programmazione tv del Day 5 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

John Millman vs Roger Federer (3)

Se non altro perché la vittoria di Millman allo US Open 2018 fu uno degli upset più famosi nella storia recente del tennis... Ed ecco per Federer una vendetta da consumare sul campo della Rod Laver Arena, proprio a casa dell'australiano.

Video - Federer: "Sono quasi morto quando ho giocato a New York contro Millman" 05:14

Gli italiani in campo

Guido Pella (22) vs Fabio Fognini (12)

Dopo due successi per Fognini al super tie-break, Guido Pella rimembra un'altra dolcissima vittoria al quinto "in trasferta": era la terra di Buenos Aires, che consegnò all'Italia i quarti di finale di Coppa Davis.

Order of play Day 5: venerdì 24 gennaio 2020

Rod Laver Arena (ore 1:00)

A. Barty (1) vs E. Rybakina (29)

Q. Wang (27) vs S. Williams (8)

Y. Nishioka vs N. Djokovic (2)

Ore 9:00

N. Osaka (3) vs C. Gauff

J. Millman vs R. Federer (3)

Video - Balletto con Coco Gauff sul tabellone: Serena Williams s'imbarazza durante l'intervista 01:06

Margaret Court Arena (ore 1:00)

D. Schwartzman (14) vs D. Lajovic (24)

E. Alexandrova (25) vs P. Kvitova (7)

M. Keys (10) v M. Sakkari (22)

Ore 9:00

S. Tsitsipas (6) vs M. Raonic (32)

S. Zhang vs S. Kenin (14)

Video - Tsitsipas: "Sono andato vicino alla perfezione, non ricordo l'ultima volta che ho vinto un set 6-0" 03:31

Melbourne Arena (ore 1:00)

Doppio

O. Jabeur vs C. Wozniacki

M. Cilic vs R. Bautista Agut (9)

G. Pella (22) vs F. Fognini (12)

Video - Australian Open: Fognini-Thompson 7-6 6-1 3-6 4-6 7-6, gli highlights 02:59

1573 Arena (ore 1:00)