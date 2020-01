Order of play e programmazione tv del Day 6 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

Camila Giorgi vs Angelique Kerber (17)

Angelique Kerber - campionessa dell'Australian Open nel 2016, vincitrice di 3 prove dello slam ed ex-numero 1 al mondo - è l'avversario più ostico per Camila Giorgi, che in 4 precedenti non ha mai battuto la tennista tedesca. Ciò perché la Kerber, mancina, vanta la miglior difesa da fondo del circuito WTA: un muro che la Giorgi dovrà sfondare a spron di vincenti.

Video - Australian Open: Giorgi-Kuznetsova 6-3 6-1, gli highlights 02:54

Order of play Day 6: sabato 25 gennaio 2020

Rod Laver Arena (ore 1:00)

A. Pavlyuchenkova (30) vs K. Pliskova (2)

Y. Putintseva vs S. Halep (4)

R. Nadal (1) vs P. Carreno Busta (27)

Ore 9:00

E. Svitolina (5) vs G. Muguruza

D. Medvedev (4) vs A. Popyrin

Video - Nadal colpisce la piccola raccattapalle poi la rincuora, dandole un bacio 00:40

Margaret Court Arena (ore 1:00)

C. Giorgi vs A. Kerber (17)

B. Bencic (6) vs A. Kontaveit (28)

T. Fritz (29) vs D. Thiem (5)

Ore 9:00

F. Verdasco vs A. Zverev (7)

Z. Diyas vs K. Bertens (9)

Video - Il nobile gesto di Zverev: "Donerò 10.000 $ ogni partita, tutto il montepremi se vincerò" 00:48

Melbourne Arena (ore 1:00)

G. Monfils (10) vs E. Gulbis (Q)

E. Mertens (16) vs C. Bellis

N. Kyrgios (23) vs K. Khachanov (16)

Video - Kyrgios-show: l'arbitro gli chiama la "time violation", lui risponde imitando Nadal 00:16

1573 Arena (ore 1:00)

Doppio

D. Vekic (19) vs I. Swiatek

D. Goffin (11) vs A. Rublev (17)

Doppio

Court 3 (ore 1:00)