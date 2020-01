Order of play e programmazione tv del Day 7 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

Tennys Sandgren v Fabio Fognini (12)

Tennys Sandgren: il nome non dirà tanto al di là dell'omen, ma ha battuto Fognini lo scorso anno a Wimbledon. Fu una di quelle giornate stortissime di Fognini, ma attenzione al sogno americano di Sandgren che ha traversato gli Stati Uniti in furgone, coi capelli lunghi e i baffi a manubrio, recitando storie di challenger sudati on the road. Che ha svoltato la carriera due anni fa qui a Melbourne, battendo Thiem e Wawrinka, da debuttante fino ai quarti di finale. Che ora ha eliminato il nostro Berrettini e pure Sam Querrey: sarà dura.

Video - Australian Open: Fognini-Pella 7-6 6-2 6-3, gli highlights 04:03

Order of play Day 7: domenica 26 gennaio 2020

Rod Laver Arena (ore 2:00)

M. Sakkari (22) vs P. Kvitova (7)

D. Schwartzman (14) vs N. Djokovic (2)

Ore 9:00

A. Barty (1) vs A. Riske (18)

M. Fucsovics vs R. Federer (3)

Video - Australian Open: Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6, gli highlights 12:02

Margaret Court Arena (ore 3:00)

M. Raonic (32) vs M. Cilic

O. Jabeur vs Q. Wang (27)

Melbourne Arena (ore 4:30)

C. Gauff v S. Kenin (14)

T. Sandgren v F. Fognini (12)