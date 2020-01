Order of play e programmazione tv del Day 9 degli Australian Open 2020

Il match del giorno

T. Sandgren vs R. Federer (3)

E' una prima assoluta tra il tennista americano, di nuovo ai quarti due anni dopo la prima volta a Melbourne, e lo svizzero che di quarti negli Slam ne ha già giocati 56. Fin qui il fuoriclasse di Basilea non ha brillato, ma il protagonista delle eliminazioni di Berrettini e Fognini dovrà in ogni caso fare un'impresa. Insomma, puntate la sveglia presto e non perdetevi lo spettacolo.

Order of play Day 9: martedì 28 gennaio 2020

Rod Laver Arena (ore 1:00)

S. Kenin (14) vs O. Jabeur

Non prima delle 2:30

A. Barty (1) vs P. Kvitova (7)

Non prima delle 4:30

Video - Federer affronterà Sandgren: "Amo il tennis, tutti vogliono giocare contro Tennys!" 05:47

Ore 9:00

M. Raonic (32) vs N. Djokovic (2)