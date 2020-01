Primo turno agevole per Nadal: il numero 1 archivia la pratica Dellien concedendo solo cinque game

La caccia allo Slam numero 20 è ufficialmente iniziata. Davanti al pubblico della Rod Laver Arena, Rafa Nadal inaugura il suo Australian Open con una vittoria netta sul numero 73 del mondo, Hugo Dellien lasciando per strada la miseria di cinque game, distribuiti nei primi due parziali. Ora attende il vincente della sfida tra l'argentino Federico Delbonis e il portoghese Joao Sousa.

La partita si decide nel primo parziale che dura quasi un'ora. Il mancino spagnolo sale 5-0, poi si distrae e concede il break al sudamericano. Nulla di grave, il set si chiude poco dopo sul 6-2. Il secondo si risolve in uno scambio di break e controbreak nella parte finale: 6-3 Nadal. Il terzo parziale è una passerella per il numero 1 con annesso passante da brividi in back in recupero: Dellien non può far altro che applaudire. Il cammino è tracciato, il Re Sole vuole rimettere in bacheca un titolo che manca dal lontano 2009.

Video - Nadal è magistrale: il suo passante vale il prezzo del biglietto, anche l'avversario applaude 00:34

" I primi cinque game sono stati molto duri nonostante li abbia vinti. Lui è un grande lottatore e ha una grande storia alle spalle, spero possa fare bene quest’anno perché è un bravo ragazzo.L’unica cosa che vuoi nel primo turno è vincere in tre set e sono contento di esserci riuscito. L’anno scorso ho finito tardi con la Davis e quest’anno ho iniziato presto per l’ATP Cup, dopo la quale mi sono preso qualche giorno per rialzare l’intensità degli allenamenti. (Rafael Nadal a fine partita) "