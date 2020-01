Qualificazioni: avanti Lorenzi e Gatto-Monticone, Fabbiano è già fuori

Gli Australian Open si aprono con una situazione anomala e davvero preoccupante a causa della pessima qualità dell’aria che ha messo ko svariati protagonisti. La giornata che apre le qualificazioni vede, per quanto riguarda gli italiani, delle piacevoli sorprese ma anche un’eliminazione eccellente.

Paolo Lorenzi piega lo spagnolo Menendez, uno che di qualificazioni se ne intende avendone giocate 42 in carriera. Promosso anche Mager che stende Matthew Ebden, padrone di casa e a suo agio su questa superficie. Fa un’ottima figura anche Marcora contro un cliente scomodo come Lacko, silurato in un’ora e sette minuti. Sorride, infine, Viola che beneficia del ritiro dello spagnolo Kuhn sul 3-1 del terzo set.

Abbandona anzitempo il torneo, invece, Thomas Fabbiano, testa di serie numero 11 delle qualificazioni e sorpreso da Aleksandar Vukic, wild card australiana. Il pugliese ammazzagrandi difendeva il terzo turno a Melbourne (oltre al terzo turno raggiunto anche a Wimbledon) e perderà parecchi punti nel ranking ATP. Filippo Baldi esce a sua volta sconfitto dallo scontro con il colombiano Daniel Elahi Galan: 6-1 6-2 in 58 minuti. Lorenzi sfiderà ora il ceco Lukas Rosol, un ostacolo molto duro, mentre per Mager c’è l’australiano Max Purcell e per Marcora lo slovacco, anch’egli quotato, Norbert Gombos.

Australian Open: i risultati del primo turno delle qualificazioni

Lorenzi-Menendez 6-3 6-3

Mager-Ebden 7-5 6-4

Marcora-Lacko 6-3 6-2

Viola-Kuhn 4-6 6-3 3-1 rit.

Vukic-Fabbiano 7-6(2) 6-4

Galan Riveros-Baldi 6-1 6-2

Nel tabellone femminile passano il turno Gatto-Monticone, nonostante le difficoltà respiratorie, Cocciaretto e Trevisan. La tennista piemontese attende la vincente del match tra Di Giuseppe e Osuigwe nella speranza di un derby azzurro. La marchigiana e la toscana se la vedranno rispettivamente con la statunitense Di Lorenzo e la belga Ysaline Bonaventure (n.115 WTA). Il bilancio complessivo è estremamente positivo con sette vittorie e due sconfitte.

Australian Open: i risultati del primo turno delle qualificazioni

Trevisan-Cristian 6-2 6-2

Cocciaretto-Schoofs 6-7(4) 7-5 6-3

Gatto-Monticone-Liu 6-2 6-0