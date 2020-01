Richard Gasquet rinuncia agli Australian Open 2020 per il problema al ginocchio sinistro

Il ginocchio sinistro continua a tormentare Richard Gasquet, costringendo il francese a rinunciare al primo torneo del Grande Slam dell’anno, gli Australian Open. Il francese non gioca una partita dallo scorso mese di ottobre, quando chiuse la stagione 2019 a Basilea con la sconfitta contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut al secondo turno. Si tratta della seconda volta consecutiva nella quale Gasquet rinuncia al viaggio a Melbourne.

Al posto del francese, che in carriera ha ottenuto come miglior risultato in Australia gli ottavi di finale, raggiunti quattro volte, entra in tabellone il giapponese Yuichi Sugita, per la terza volta presente nel main draw del primo Slam dell’anno. Nelle due precedenti occasioni ha perso dall’altro transalpino Gael Monfils al primo turno (2016) e dal croato Ivo Karlovic al secondo (2018), due giorni dopo aver dato inizio alla crisi nera dell’americano Jack Sock, oggi senza ranking.

Altra conseguenza del forfait di Gasquet è l’ingresso nel tabellone di qualificazione dello spagnolo Roberto Ortega-Olmedo, mai prima d’ora capace di competere nelle qualificazioni di un torneo dello Slam.

