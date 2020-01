Seppi sfiora un'altra impresa a Melbourne: Wawrinka lo batte al quinto set

Si ferma qui il 60° slam di Andres Seppi. Si ferma all’Australian Open che è stato il suo torneo speciale: quattro ottavi di finale, due maratone vinte al quinto contro Istomin, ma specialmente il match della vita contro Federer con uno dei passanti più belli, sul match-point, nella storia del tennis. Si ferma contro Wawrinka, che qui ha vinto il primo dei suoi 3 slam e giocato contro Djokovic due partite epocali, tre in tutto fino al quinto set.

Seppi ha tenuto per due ore e vinto il primo set da 0-3, come un chirurgo sulle palle break e peccato per quella seconda volta a servire per il set, sempre nel decimo game, andata a vuoto: perché lì sul contro-break immediato del secondo set la partita è girata a favore di Wawrinka. Stan che è stato mosso da Seppi fin dalla risposta di rovescio sul servizio in kick, che non ha trovato la risposta bloccata nei primi due parziali e mostrato, già lo sapevamo, spostamenti e uscite molto lente.

Video - Seppi a punta di racchetta! Bellissimo recupero contro Wawrinka 00:45

Finchè ha potuto, Andreas ha ordinato i rally da fondo e cambiato prima di Wawrinka, levandogli il ritmo con i colpi scarichi per mandarlo fuori giri dal centro del campo. Finchè Stan non ha registrato i colpi e ritrovato le prime vincenti, forzando al limite anche la seconda di servizio. Armando il suo celebre rovescio che non è più una strepitosa munizione, ma quanto basta per vincere il break-point del terzo set (4-2). Non del quarto: 4 palle break a metà parziale, due rovesci lunghi, break di Seppi e altro turning-point. Altro quinto set.

Andreas Seppi of Italy plays a backhand during his Men's Singles second round match against Stan Wawrinka of Switzerland on day four of the 2020 Australian Open at Melbourne Park on January 23, 2020 in Melbourne, AustraliaGetty Images

Seppi, baciato dal nastro, ritrova l’ordine da fondo campo e non sbaglia più, mentre Wawrinka s’aggrappa alla battuta servendo tre game a zero. Nel quarto game di Stan però, Seppi centra la quinta palla break con una percentuale del 100% in cui Wawrinka si ferma a 6/16. Andreas conduce 4-3 e servizio, suo malgrado l’ultimo focal point: da 5-3 con l'ace ai vantaggi "per colpa" del falco, Seppi stecca e cede il contro-break.

Switzerland's Stanislas Wawrinka reacts after a point against Italy's Andreas Seppi during their men's singles match on day four of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 23, 2020.Getty Images

Così vince Wawrinka dopo 3 ore e 38 minuti di ribalta e trova John Isner (6-4 6-3 6-3 al qualificato cileno Alejandro Tabilo) in un match da elmetti: oggi Stan ha servito 19 ace; il big server americano ne ha messi giù 78 (46+32) nei primi due turni di Melbourne. Liete notizie per # aces4bushfirerelief .