Si avvicina Melbourne: tra le teste di serie ci sono Matteo Berrettini e Fabio Fognini

Il 2020 si sta avvicinando a grandi passi, e con esso anche l’inizio di un’altra entusiasmante stagione di tennis. Si comincerà il 3 gennaio con l’ATP Cup, il nuovo torneo per nazioni che si disputerà tra Sydney, Brisbane e Perth fino al 12 gennaio. Dopodiché, tutti gli occhi degli appassionati saranno puntati sugli Australian Open: il primo Slam della stagione prenderà ufficialmente il via il 20 gennaio e si concluderà il 2 febbraio.

Il detentore del titolo nel singolare maschile è Novak Djokovic, che l’anno scorso sconfisse agevolmente in finale Rafael Nadal. Il maiorchino e il serbo saranno due dei protagonisti più attesi anche in quest’edizione e si posizioneranno in tabellone rispettivamente come numero 1 e numero 2 del seeding. Rientreranno tra le 32 teste di serie anche gli italiani Matteo Berrettini e Fabio Fognini: il romano, attualmente in ottava posizione del ranking Atp, è chiamato alla stagione della riconferma dopo un 2019 a dir poco sorprendente che l’ha spinto fino alle Finals londinesi; il ligure, invece, al momento numero 12 del mondo, è determinato a compiere quel definitivo salto di qualità che potrebbe proiettarlo ancora più in alto in classifica.

Un sicuro assente della rassegna australiana sarà Lucas Pouille: il francese, numero 22 del ranking Atp, dovrà rinunciare a tutti i tornei del mese di gennaio a causa di un problema al gomito destro. A rischio anche la partecipazione del giapponese Kei Nishikori, numero 13 del mondo, che sta cercando di rientrare dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico al gomito durante lo scorso ottobre.

Di seguito l’attuale proiezione delle teste di serie del tabellone maschile, calcolate in base al ranking Atp fino al 6 gennaio 2020. Ricordiamo che a stabilire il seeding definitivo degli Australian Open sarà la classifica del 13 gennaio 2020, quando mancherà soltanto una settimana all’inizio dello Slam oceanico.

Le teste di serie

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Roger Federer

Dominic Thiem

Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev

Matteo Berrettini

Roberto Bautista Agut

Gael Monfils

David Goffin

Fabio Fognini

Kei Nishikori

Diego Schwartzman

Denis Shapovalov

Stan Wawrinka

Karen Khachanov

Alex de Minaur

John Isner

Grigor Dimitrov

Felix Auger-Aliassime

Andrey Rublev

Benoit Paire

Guido Pella

Nikoloz Basilashvili

Pablo Carreno Busta

Borna Coric

Jo-Wilfried Tsonga

Nick Kyrgios

Milos Raonic

Taylor Fritz

Christian Garin

