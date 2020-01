Sinner si sbarazza di Purcell in tre set: prima vittoria Slam e secondo turno con Fucsovics

La prima volta non si scorda mai. Dopo aver vinto le Next Gen Finals a Milano, Jannik Sinner centra anche il primo successo Slam in carriera sul cemento di Melbourne. All'azzurro bastano 6 punti vinti su 8 giocati dopo l'interruzione per pioggia di lunedì sul 7-6 6-2 4-4 per archiviare la pratica Purcell e accedere al secondo turno dove incontrerà il numero 67 al mondo, Marton Fucsovics. I due non si sono mai incontrati in carriera, ma l'impressione è che l'ungherese sia un avversario più abbordabile di Denis Shapovalov, eliminato al primo turno in quattro set.

Sinner porta a casa il primo, combattuto, set al tie-break dopo essere stato sotto 4-5, 15-30. Nel secondo parziale si alzano la percentuale della prima di servizio e il livello del gioco del 18enne che porta lo score sul 2-0 in 31 minuti senza concedere palle break. Nel terzo set Jannik si procura due chance non consecutive per il break nel terzo gioco, sventate dal 21enne qualificato al main draw, ma il break arriva nel quinto. 3-2 e servizio. Proprio quando il match sembra destinato a concludersi, l’azzurro si distrae, e nell’ottavo game perde il turno di battuta. 4 pari. La pioggia spezza il ritmo di Purcell, l'organizzazione decide di rinviare tutti i match secondari al day 2. Alla ripresa, Sinner inserisce il pilota automatico, piazza il break decisivo e, in meno di 10 minuti, chiude i giochi.

Video - Federer su Sinner: “Sentiremo parlare di lui, tennista spettacolare e ragazzo d’oro” 01:32

Giustino out con Raonic

Si chiude, invece, l'avventura australiana di Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano era stato ripescato da lucky loser per il forfait del moldavo Radu Albot. L'impegno al primo turno era proibitivo: sul campo 19 lo aspettava il canadese Milos Raonic. Partita senza storia con l'azzurro che ha strappato solo 6 game al canadese testa di serie numero 32. La pioggia ha rimandato l'ultimo game del terzo set. Il risultato finale recita un secco 6-2 6-1 6-3 in un'ora e 27 minuti.