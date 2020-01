Thiem-Djokovic, la finale degli Australian Open in diretta tv e Live-Streaming

Dominic Thiem, il primo austriaco tra maschile e femminile a raggiungere la finale a Melbourne nella storia, è reduce da quattro successi negli ultimi cinque confronti con il serbo tra cui la semifinale dell'ultimo Roland Garros, ma solo uno di questi non si è consumato sulla terra battuta. Alle ATP Finals Thiem la spuntò per 7-6 al tie-break nel round robin, ma sul cemento è sotto 3-1 e in assoluto 6-4. Appuntamento con la storia.

Ecco come guardare la finale degli Australian Open 2020 tra Dominic Thiem e Novak Djokovic.

Thiem-Djokovic: informazioni

domenica 2 febbraio, ore 9:30, Rod Laver Arena, Melbourne

