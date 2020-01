Thiem vede le streghe con Bolt, ma passa al 5° set. Medvedev e Zverev facili al 3° turno

Se l’è vista brutta Dominic Thiem. Una nottata europea di tensione per i fan del tennista austriaco, testa di serie n°5 del tabellone. Thiem infatti è stato costretto a una gran battaglia dall’australiano Alex Bolt, già capace lo scorso anno di arrivare qui fino al 3° turno. Spinto dal pubblico di casa sulla Melbourne Arena, Bolt ha tirato fuori una prestazione di grande orgoglio, facendo vedere soprattutto però quel talento nel gioco di volo che da ragazzino sembrava promettergli un altro tipo di carriera.

Thiem è partito forte, vincendo il primo set per 6-2 ma soprattutto salendo fino al 5-3 nel secondo. Sembrava insomma la più facile delle partite. Bolt però ha trovato un paio di soluzioni in grado di esaltarlo ma soprattutto Thiem ha improvvisamente perso il controllo della partita. In un amen, infatti, l’austriaco, ha perso due turni consecutivi di servizio lasciando la chance di risalire al proprio avversario dal 3-5 al 7-5.

Esaltato dal pubblico e in piena trance agonistica, Bolt ha battagliato alla pari con Thiem anche nel secondo set, annullando un totale di 7 palle break e soprattutto tirando fuori la super prestazione al tie-break: chiuso il discorso per 7 punti a 5, Thiem è stato chiamato a quel punto alla rimonta da grande giocatore.

L’austriaco si è fatto più solido e paziente, il ‘momentum’ di Bolt si è fatto più gestibile e l’austriaco ha così girato il match negli ultimi 2 set: 6-2, 5-7, 6-7, 6-1, 6-3 il finale di partita dopo più di 3 ore. Per Thiem al terzo turno ci sarà uno tra Kevin Anderson e Taylor Fritz.

Decisamente più semplice la nottata di Daniil Medvedev. La testa di serie n°4 si è trovato davanti il qualificato spagnolo Pedro Martinez. L’iberico, che aveva trovato solo l’altro giorno la prima vittoria di sempre a livello di circuito maggiore (con oggi era solo la sesta partita tra i pro), ha lottato con onore e proposto anche una discreta partita, giocando sopra il proprio ritmo. Poi però si è dovuto arrendere a un avversario fuori portata. Medvedev è partito lento ma girato la partita dopo il primo long-set: 7-5, 6-1, 6-3 il finale, per Medvedev ora uno tra Munar e Popyrin.

Prosegue anche la “favola” del redivivo Gulbis. Dopo la grande vittoria al primo turno su Auger-Aliassime, il lettone, attualmente numero 256 del mondo, si replica con un’ottima partita contro Bedene. Gulbis passa addirittura in 3 set: 7-5, 6-3, 6-2. Lui, semifinalista al Roland Garros 2014 ed ex numero 10 del mondo, accede così al terzo turno: troverà il vincente del match tra Monfils e Karlovic.

Tutto facile anche per Alexander Zverev che dopo aver eliminato agevolmente il nostro Cecchinato al debutto, non lascia per strada set neanche con il bielorusso Egor Gerasimov. Il tedesco mette la freccia nel tie-break del primo set confezionando tre mini-break che gli aprono la strada verso il 7-6 6-4 7-5 in 2 ore e 20 minuti. In attesa di conoscere il prossimo avversario (che uscirà dalla sfida tra Basilashvili e Verdasco), Sascha dona altri 10.000 dollari per a favore delle vittime degli incendi che stanno devastando l'Australia.