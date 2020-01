Troppo Fucsovics per Sinner: l'azzurro cede in tre set, ma saluta Melbourne a testa alta

Finisce al secondo turno la prima corsa australiana di Jannik Sinner. L’altoatesino, alla prima di sempre a Melbourne Park, si trova davanti un avversario ancora troppo tosto per la sua giovane carriera. Nonostante il ranking infatti parlasse di due posizioni non poi così distanti – Sinner è attualmente 74 al mondo, Fucsovics è il 68 – l’ungherese ha fatto valere tutta la propria esperienza.

Un tennis solido, centrato, quadrato; sempre una palla in più è stata la solida tattica a cui si è affidato Fucsovics e alla fine la scelta ha portato i suoi frutti. L’ungherese si è imposto in 3 set, per 6-4, 6-4, 6-3, non mettendosi mai, di fatto, nel corso della partita, in una versa situazione di pericolo.

Sinner ha provato a offrire il suo tennis, a mostrare qualcuna di quelle accelerazioni da entrambi i lati cui faceva riferimento anche Roger Federer; Fucsovics si è dimostrato però avversario appunto solido e quadrato, ma soprattutto con le idee chiare sul quanto dovesse aspettarsi al di là della rete.

Sinner infatti non è mai riuscito a stare avanti nel punteggio. O meglio, ci è riuscito parzialmente solo a inizio terzo set, quando l’ungherese era però già avanti due set a zero. A inseguire invece è stato l’altoatesino. Un break recuperato nel primo parziale, ma poi sfuggito nuovamente per il 6-4 Fucsovics. Identica trama nel secondo, quando l’ungherese, dopo il break e controbreak iniziale, è fuggito nel settimo game.

Sinner è stato avanti solo a inizio terzo, con un 2-0 non confermato però nel successivo turno di servizio. Da lì, la fuga decisiva dell’ungherese che dal 3-3 ha infilato 3 game consecutivi prendendosi il pass per il terzo turno dove troverà il vincente del match tra Paul e Dimitrov.

Per Sinner si chiude comunque un’esperienza positiva, con la prima vittoria nel main draw di uno slam arrivata a soli 18 anni a 5 mesi. Un percorso di crescita in cui l’unica parola chiave, visto il potenziale, resta una sola: pazienza. E’ anche da questo tipo di sconfitte – anzi, soprattutto da queste partite – che si crea il bagaglio d’esperienza necessario per il futuro.