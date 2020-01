Tsitsipas abbandona Melbourne: troppo Raonic per il greco; avanza Cilic, Bautista Agut ko

Cade la testa di serie numero 6 a Melbourne. La corsa di Stefanos Tsitsipas si arresta al terzo turno degli Australian Open 2020 al cospetto della testa di serie numero 32 Milos Raonic. Non c'è storia alla Margaret Court Arena: il canadese si impone in tre set coi parziali di 7-5, 6-4 e 7-6 (2) in due ore e mezza di gioco. Il carnefice del nostro Salvatore Caruso al primo turno (al secondo turno aveva usufruito di un walk over per il ritiro di Philip Kolschreiber) abbandona gli Australian Open, dunque, senza ripetere l'exploit dello scorso anno dove si arrampicò sino alla semifinale dopo aver battuto Roger Federer agli ottavi di finale.

Video - Tsitsipas acclamato dai tifosi fuori dal campo: passione greca a Melbourne 00:54

Cilic ok, Bautista Agut duro a morire

È una battaglia di 4 ore e 10 minuti quella tra Marin Cilic e Roberto Bautista Agut al terzo turno di Melbourne: se la aggiudica il croato al quinto set prevalendo con parziale di 6-3. Agli ottavi (quarto turno) Cilic affronterà il canadese Milos Raonic, uscito vittorioso dal match contro Tsitsipas. In proiezione quarti di finale, chi vince affronterà il vincente dell'ottavo tra Schwartzman e Djokovic.