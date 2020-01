Wawrinka non si arrende mai! Stan piega Medvedev al 5° set e ritrova i quarti dopo tre anni

Seguono aggiornamenti...

Bisogna sempre fare i conti con Stan Wawrinka. È una legge del tennis nell’era contemporanea, è una regola non scritta a cui nessuno può sottrarsi. Ci sono passati Djokovic, Federer e Nadal. È normale che tocchi anche alla nuova generazione e all’esponente finora più continuo di essa negli Slam: Daniil Medvedev. Non è un caso che il tennista russo, quando ancora era un semisconosciuto, sorprese il mondo battendo il fresco finalista del Roland Garros al primo turno di Wimbledon. Era il 2017 e da allora di strada ne ha fatta parecchia l’attuale numero quattro del mondo.

L'emozionante finale degli US Open contro Nadal è passata da un’altra vittoria di Medvedev contro lo svizzero di Losanna che oggi si gusta la rivincita. The Man vince alla sua maniera, sferrando rovesci con l’apertura alare che lo contraddistingue e raccogliendo a rete la bellezza di 31 punti su 46. Wawrinka ribalta lo svantaggio di due set a uno con l’esperienza (e la testa) di chi sa risolvere problemi.

Il tie-break del quarto parziale è un dominio e nel quinto set l’allungo è immediato. L’ultimo treno del russo passa sulle tre palle-break costruite e non concretizzate dal moscovita che cede per 6-2 2-6 4-6 7-6(2) 6-2 in tre ore e 25 minuti. Il campione dell’edizione 2014 ritrova i quarti di finale a tre anni dall’ultima volta a Melbourne, la quinta sotto il cielo australe e la 18esima negli Slam. Daniil Medvedev dovrà capire perché il quinto set gli è sempre fatale: è la quarta volta di fila che viene eliminato alla distanza nei major e qualcosa, a livello mentale prima ancora che fisico, sarà da rivedere. Un modello per lui in questo senso potrebbe essere proprio Stan The Man, un tennista che non si arrende mai.

Nel primo match odierno del tabellone maschile Dominic Thiem schianta Gael Monfils in un’ora e 50 minuti: 6-2 6-4 6-4 è il verdetto fedele e inequivocabile della differenza tra chi si basa sulla sostanza e chi affida all’estro e ai preziosismi (più o meno inutili). Il funambolo francese viene respinto da Thiem che non si era mai spinto così avanti in carriera agli Australian Open.