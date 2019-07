Thomas Fabbiano subito out a Kitzbühel: ko in tre set contro Jaume Munar

Niente da fare per Thomas Fabbiano impegnato nel primo turno dell’ATP di Kitzbühel contro Jaume Munar. Lo spagnolo ha vinto con il punteggio di 7-6(7), 1-6, 6-1 in 2 ore e 33 minuti di partita.

Cronaca

Nel primo set l’avvio è equilibrato con Fabbiano che soffre, però, nei propri turni al servizio, per via di una seconda un po’ troppo morbida. Arriva il break di Munar nel quinto game, ma l’azzurro è bravo a rispondere immediatamente con il controbreak, ristabilendo la parità. Il pugliese è costretto a salvare altre quattro palle break prima di arrivare al tie-break e giocarsi il tutto per tutto. Thomas non sfrutta però un set point, avanti 6-5, ed è costretto a cedere per 9-7.

Nel secondo set l’azzurro alza il proprio livello di gioco e Munar fatica a trovare il campo. Arrivano, non a caso, due break nel secondo e nel sesto game, dopo che l’azzurro ha annullato tre palle del controbreak nel quinto. Fabbiano e fa suo il parziale per 6-1, rimettendo tutto in discussione.

Nel terzo set però l’italiano patisce dal punto di vista fisico e mentale gli sforzi della frazione precedente, subendo l’iniziativa del rivale. Pur salvando due palle break nel secondo game, ne arrivano altre nel quarto e nel sesto che costano caro a Fabbiano. Un parziale, infatti, ben controllato dallo spagnolo che archivia la pratica sul punteggio di 6-1.