Avanza Murray al rientro in campo a Zhuahi, subito fuori Cecchinato

Oltre a quello di Marco Cecchinato, rimontato e sconfitto dal bosniaco, si sono disputati altri cinque incontri di primo turno dell’ATP 250 sul cemento cinese di Zhuahi, torneo inedito per il circuito maggiore maschile.

Avanza molto facilmente la testa di serie numero 7, l’australiano Alex De Minaur, uno dei giovani più promettenti, che ha battuto nettamente il connazionale John Millman. A proposito di giovani promettenti, il serbo Miomir Kecmanovic era in vantaggio di un set quando ha beneficiato del ritiro del suo avversario, il norvegese Casper Ruud.Vincono anche lo spagnolo Pablo Andujar in tre set sullo statunitense Steve Johnson e la wildcard cinese Zhizhen Zhang sul tedesco proveniente dalle qualificazioni Dominic Koepfer.

L’incontro più interessante era però quello di Andy Murray, lo scozzese ha avuto la meglio in tre set sullo statunitense Tennys Sandgren perdendo il secondo al tie-break ma non concedendo nemmeno una palla break al suo avversario, numero 69 del mondo, che si è arreso definitivamente perdendo per la seconda volta il servizio nel terzo set in un lunghissimo quarto game durato 32 punti. Di seguito tutti i risultati di giornata dall’alto in basso del tabellone.

1° turno

(Q) Damir Dzumhur (BIH) b. Marco Cecchinato (ITA) 5-7 6-4 6-2

Miomir Kecmanovic (SRB) b. Casper Ruud (NOR) 6-2 ritiro

(7) Alex De Minaur (AUS) b. John Millman (AUS) 6-1 6-3

Tennys Sandgren (USA) b. (PR) Andy Murray (GBR) 6-3 6-7(6) 6-1

(WC) Zhizhen Zhang (CHN) b. (Q) Dominic Koepfer (GER) 7-5 6-2

Pablo Andujar (ESP) b. Steve Johnson (USA) 2-6 6-2 6-1