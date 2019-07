Barty sempre "regina" tra le donne, Giorgi 62a e prima delle azzurre

Guadagna dodici posizioni Jasmine Paolini, che risale al numero 142, mentre sono ben 62 i posti in più per Martina Di Giuseppe che firma il best ranking: numero 149. Perdono invece sei posizioni Martina Trevisan, numero 157, e quattordici Giulia Gatto-Monticone, ora numero 163. Questa la top ten del ranking Wta. 1 Barty (Aus) 6.605 punti, 2 Osaka (Jap) 6.257, 3 Pliskova (Cze) 6.055, 4 Halep (Rom) 5.933, 5 Bertens (Ola) 5.130, 6 Kvitova (Cze) 4.785, 7 Svitolina (Ucr) 4.638, 8 Stephens (Usa) 3.802, 9 Williams (Usa) 3.411, 10 Sabalenka (Bie) 3.365.

Video - Barty: "Sono senza parole, ho giocato la partita perfetta. Sono state due settimane pazze" 02:19