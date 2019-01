Bautista Agut sconfigge in finale Berdych e vince il titolo in Qatar

Roberto Bautista Agut (n.24 del mondo) trionfa nell’ATP di Doha 2019. Lo spagnolo ha superato con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 il ceco Tomas Berdych (n.71 del ranking) in 1 ora e 59 minuti di partita. Un successo significativo per l’iberico che, dopo essersi imposto contro Novak Djokovic (n.1 del mondo) in semifinale, si è confermato anche nell’atto conclusivo.

Nel primo set l’equilibro l’ha fatta da padrone, con Bautista che ha fatto valere la sua maggior regolarità al cospetto di un Berdych un po’ pesante negli spostamenti laterali. Una difficoltà che è costata al ceco il break nel settimo game. Un vantaggio gestito sapientemente dall’iberico, superiore nello scambio da fondo e vittorioso della frazione 6-4.

Nel secondo set vi è stata la reazione dell’ex top-10. Berdych ha trovato un impatto migliore con la palla, imprimendo delle accelerazioni che l’avversario non è stato capace di controllare. Il break del quarto gioco è arrivato puntuale e il n.71 del mondo, forte dell’88% dei punti ottenuti con la prima di servizio, ha pareggiato il computo dei parziali (6-3).

Nel terzo e decisivo set il n.24 ATP ha ripreso il filo del discorso interrotto, tessendo la propria tela sul campo e mettendo in difficoltà l’avversario con gli scambi prolungati. L’iberico, infatti, ha strappato il servizio al rivale nel quarto gioco e ha mantenuto il vantaggio non senza soffrire nel settimo game, quando è stato costretto ad annullare due break point. Il 6-3 finale, comunque, è valso il successo a Bautista Agut.

