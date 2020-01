Bencic per la solidarietà: 200 dollari in donazione all'Australia ogni doppio fallo

Anche Belinda Bencic scende in campo per dare una mano all'Australia che sta bruciando.

" Sono in viaggio verso la bellissima Australia e il mio cuore piange leggendo le notizie ogni giorno. È devastante vedere cosa sta succedendo con gli incendi e deve smettere !!! Ho già fatto una donazione, ma donerò di più nei miei prossimi tornei su @AdelaideTennis e @australianopen. Anche se non sono il migliore nel mettere a segno ace ma molto meglio nei doppi falli, donerò 200 $ per ogni doppio fallo che metto a segno nei prossimi tornei! In questo modo non mi arrabbierò con me stessa quando ne farò uno e alla fine saranno utili. :) @ alexzverev123 ti unisci a me? 😅 "

In pratica Bencic donerà 200 dollari per ogni doppio fallo che commetterà nei suoi prossimi match. Un piccolo aiuto che potrebbe rivelarsi controproducente per la tennista svizzera.