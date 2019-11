Berrettini: "Come risponde Djokovic è semplicemente impressionante"

Su Djokovic

“Come risponde Novak è semplicemente impressionante. Mi sono sentito alcune volte come in un flipper, la palla andava veloce, cercavo di stargli dietro ma non ci riuscivo. Insieme a Rafa e Roger sono i 3 migliori della storia del tennis. Come le altre due partite con Federer e Nadal, da cui ho imparato tanto, imparerò anche da questa. Su questa superficie è stato davvero difficile gestirlo perché giocava molto veloce e molto piatto, non trovavo un modo di fargli il punto. Penso di non aver nemmeno giocato una brutta partita: o meglio, non al mio meglio, ma comunque una buona partita. Mi porto via comunque sensazioni positive”.

Sulle differenze col match giocato con Federer a Wimbledon

"Come sono stato in campo è diverso, dal punto di vista delle emozioni e il livello in campo. Nonostante il punteggio oggi sono rimasto bene in campo, mentre con Federer a Wimbledon ci ho davvero capito poco e non sono stato me stesso".

Sulle sensazioni della prima volta

“All’inizio ero un po’ nervoso, la prima volta qui dopo una grande annata. Nervoso comunque in una maniera positiva. Quando entro in campo sono sempre un po’ nervoso; la cosa strana anzi è quando non lo sono, perché per giocare il mio miglior tennis ho bisogno di essere nervoso. Ripeto: penso di non aver giocato nemmeno così male, lui semplicemente è impressionante”.

Sulle caratteristiche del campo

“Penso che sia davvero molto veloce. La palla non rimbalza tanto e schizza via, quindi è difficile per il mio gioco, specie per il mio dritto dove avrei bisogno di un po’ più di tempo per lavorare lo spin. Certo, devo essere onesto e dire che questa cosa aiuta il mio servizio. Poi con Novak non ha funzionato, ma comunque mi piacciono queste condizioni”.

Sulla O2 Arena e tutto il contorno

“L’anno scorso sono venuto qui con l’ATP University ed era decisamente diverso. Però è bello l’effetto del buio sulle tribune e il campo molto luminoso. Ho sentito anche tanti italiani fare il tifo per me sugli spalti e mi ha fatto piacere”.

seguono aggiornamenti...