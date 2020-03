Berrettini: “Fa più effetto il rinvio di Roma che di Wimbledon. Uso la pausa per tornare in forma"

Il Coronavirus ha sconvolto lo sport mondiale e di conseguenza anche la stagione tennistica 2020. L’ultima possibile cancellazione (praticamente ormai cerca) è quella del torneo di Wimbledon. Sull’argomento è intervenuto Matteo Berrettini, intervistato da Sky Sport 24,

" E’ strano, pazzesco. La nostra vita e quella degli sportivi ruota attorno a questi grandi eventi. Ma sono cose minori rispetto a quello che sta succedendo, dobbiamo dare priorità alla salute. Lo sport, adesso, può tranquillamente aspettare. "

Il tennista romano ha proseguito sull’attuale emergenza e sul momento di pausa e sul possibile rinvio di Wimbledon:

" Credo si andrà avanti ancora per un po’, dobbiamo avere pazienza, ma se devo essere sincero mi ha fatto più effetto il rinvio del torneo di Roma. "

Poi sono arrivate le domande sull’incredibile stagione passata, che lo ha visto entrare tra i primi dieci del mondo:

" Le cose sono iniziate a cambiare parecchio dopo la semifinale degli Us Open, quello è stato un grandissimo passo in avanti che mi ha cambiato tanto. Non pensavo di chiudere l’anno tra i primi 10 e ancora non ho realizzato benissimo. "

Sulle ATP Finals giocate a Londra, nelle quali Matteo ha vinto solo una partita contro Dominic Thiem: “Ancora non ero pronto per quel palcoscenico”

Sui possibili miglioramenti:

" Devo lavorare sulla mobilità, sugli spostamenti e il gioco di volo per cercare di ritrovarmi più spesso a rete. Non è una cosa semplice, devi avere i tempi giusti e fare tanto, questo credo potrà aiutarmi tanto in futuro. "

In questo 2020, invece, Berrettini ha giocato solo gli Australian Open a causa di un infortunio:

" Sto usando questo periodo per tornare fisicamente al 100%. Ero pronto per giocare Indian Wells ma il mio obiettivo è riprendere la forma fisica che è una cosa molto difficile. "

Berrettini ha parlato anche della differenza tra i Big Three: “Quello che mi ha messo più in difficoltà tecnicamente è stato Djokovic, più in difficoltà emotivamente Federer e più in difficoltà fisicamente Nadal”.

andrea.ziglio@oasport.it