Berrettini: "Non riesco a credere di aver vinto, è stato un torneo fantastico"

Matteo Berrettini festeggia sull’erba di Stoccarda, il tennista romano ha vinto il Torneo ATP sul verde tedesco e ha così messo il terzo sigillo nel massimo circuito internazionale dopo essersi imposto sulla terra battuta a Gstaad 2018 e a Budapest 2019. Settimana eccezionale per il 23enne che oggi è riuscito a regolare il canadese Felix Auger-Aliassime in una finale molto intensa e avvincente, risolta in due set con un tie-break palpitante nella seconda frazione. A farlo gioire ulteriormente ci sono un nutrito premio in denaro (117mila euro) e anche un’automobile Mercedes, sponsor dell’evento.

L'azzurro festeggia il suo best ranking ATP (da domani sarà il numero 22 al mondo) e non riesce ancora a credere all’impresa che ha compiuto in Germania come traspare dalle dichiarazioni rilasciate al termine dell’incontro.

" Il momento più bello della settimana? Quando ho vinto la finale… Scherzi a parte è stato un torneo fantastico dove ho giocato sempre bene e contro avversari forti. Ancora non riesco a credere a quello che ho fatto. Faccio i complimenti al mio avversario perché so esattamente cosa prova in questo momento e bisogna ricordarsi di quanto sia giovane "