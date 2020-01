Camila Giorgi avanza al turno decisivo delle qualificazioni ad Auckland, fuori le altre

Non ci sarà derby azzurro nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA di Auckland, in Nuova Zelanda: Camila Giorgi raggiunge il terzo incontro del tabellone cadetto, mentre non ce la fa Sara Errani. Va fuori al penultimo ostacolo anche Giulia Gatto-Monticone, mentre viene eliminata infine Jasmine Paolini, impegnata a Shenzhen, in Cina. Giorgi sfiderà domani per un posto nel main draw la belga Ysaline Bonaventure.

Ad Auckland, in Nuova Zelanda, nel secondo turno delle qualificazioni, Camila Giorgi sconfigge in due partite la statunitense Caroline Dolehide, battuta con lo score di 7-5 6-3 in un’ora e mezza di gioco: all’azzurra è sufficiente un break per parziale per portare a casa la contesa. Niente derby azzurro nel turno decisivo, dato che Sara Errani si fa rimontare e battere dalla belga Ysaline Bonaventure con lo score di 6-7 (5) 7-5 6-4 dopo due ore e mezza di battaglia.

Out pure Giulia Gatto-Monticone, anch’ella rimontata e battuta, fermata per mano della bulgara Isabella Shinikova, uscita vincitrice dalla contesa per 2-6 6-4 6-4 in un’ora e 55 minuti. Fuori a Shenzhen, in Cina, nel secondo e decisivo turno del tabellone cadetto anche Jasmine Paolini, fermata dalla statunitense Nicole Gibbs, che si impone in appena 54 minuti con un netto 6-3 6-0.