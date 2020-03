Camila Giorgi batte Vera Lapko in due set e va agli ottavi del torneo WTA Lione

Nella seconda giornata di incontri del torneo WTA International di Lione di tennis si è disputata la sfida valida per il primo turno sul cemento indoor transalpino. Avanza l’azzurra Camila Giorgi che batte in due partite la bielorussa Vera Lapko con lo score di 6-3 6-4 e domani negli ottavi sfiderà la padrona di casa Alizé Cornet, che ieri aveva battuto la tedesca Antonia Lottner per 7-5 6-0.

Nel primo set la tennista marchigiana parte male, subendo il break nel terzo gioco e rischiando addirittura l’1-4 pesante, quando annulla una palla break sul 30-40 del quinto game. E’ la scintilla che fa girare il match: l’azzurra si salva e poi trova addirittura il 3-3, grazie al controbreak a 15. Il seguente turno al servizio viene tenuto rapidamente da Giorgi, poi nell’ottavo gioco, l’azzurra, alla terza occasione, centra addirittura lo strappo del 5-3. Nel nono game Giorgi si procura tre set point ed al terzo chiude la partita sul 6-3 in 39 minuti.

Nella seconda partita i servizi, al contrario della prima frazione, sono subito dominanti, e per vedere le prime palle break bisogna attendere il quinto game: Giorgi recupera dal 40-0 per l’avversaria e, alla terza opportunità, ottiene lo strappo, salendo 3-2. L’azzurra nei due turni seguenti al servizio cede un solo quindici e nel decimo game si presenta a servire per il match. E’ il gioco più lottato: la marchigiana manca un primo match point e si fa trascinare ai vantaggi, dove deve salvare due palle break. Il secondo match point però è quello buono e Giorgi chiude 6-4 in 45 minuti.

roberto.santangelo@oasport.it