Camila Giorgi salta il WTA Madrid per problemi al polso

Camila Giorgi si è cancellata dal tabellone principale del WTA Premier di Madrid, torneo sulla terra rossa della capitale spagnola in programma dal 5 al 12 maggio. La tennista italiana risente ancora di un problema al polso, lo stesso che la affligge già da diversi mesi e che le ha impedito di partecipare anche al confronto tra Italia e Russia valido per la Fed Cup. La marchigiana non sarà dunque impegnata nel torneo iberico (il suo posto nel main draw è stato preso dalla belga Kirsten Flipkens) e ora bisognerà capire se la 27enne riuscirà a recuperare in vista dei prossimi tornei: l’obiettivo è quello di poter giocare a un buon livello agli Internazionali d’Italia in programma a Roma dal 15 al 21 maggio ma non sarà così semplice recuperare da questo acciacco, poi il mirino sarà puntato sul Roland Garros.