Caruso, dopo Umago arriva il forfait anche ad Amburgo

Si era conclusa prima del previsto l’avventura di Salvatore Caruso nell’ATP di Umago. Il tennista siciliano, dopo aver eliminato il n.2 del seeding Borna Coric, era lanciatissimo verso un risultato di grande prestigio ma poi un infortunio alla coscia della gamba sinistra lo ha costretto a cedere in semifinale contro il serbo Dusan Lajovic.

Purtroppo le conseguenze di questo problema fisico hanno obbligato Caruso a rinunciare anche all’ATP di Amburgo, non potendo dar continuità all’ottimo periodo di forma. Un vero peccato per l’azzurro, in grande condizione in questa fase della stagione.