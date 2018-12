Cecchinato: "L'Italia può lottare per la Coppa Davis, io intanto lavoro duramente"

È di sicuro l’uomo di copertina del tennis italiano nel 2018: Marco Cecchinato ha compiuto un clamoroso salto di qualità in una stagione, passando da tennista sconosciuto a protagonista a livello mondiale. Il siciliano si è andato a prendere il primo titolo in carriera in quel di Budapest, poi però ha stupito il mondo al Roland Garros arrivando fino alle semifinali e ha concluso la stagione nella top-20 della classifica ATP. Ora è pronto per confermarsi, come ha rivelato alla Gazzetta dello Sport.

" Sono cambiate le prospettive. Affronto la stagione con lo spirito con cui ho cominciato un anno fa. Sono tornato ad allenarmi ad Alicante con la stessa filosofia: lavoro e ancora lavoro, quello che ha pagato da aprile in avanti "

Prosegue: “La mia idea è che bisogna provare a migliorare i colpi forti, perché cercare di rafforzare i punti deboli può essere rischioso e non pagare abbastanza. Quindi ho lavorato per rendere ancora più penetranti servizio e dritto. Anche se non vuol dire trascurare il rovescio, una delle chiavi che ha contribuito a svoltare la mia stagione. E non abbandonerò nemmeno la palla corta, ormai è un mio segno distintivo”.

Il cemento non è più un tabù: “Non lo è mai stato, si trattava solo di adattarsi ad una superficie che a livello Challenger ho frequentato poco. È vero, forse a fine anno sul veloce ho perso qualche partita di troppo, ma ero anche stanco. Io credo di essere un giocatore completo che può esprimersi bene su tutte le superfici. Voglio dimostrarlo già a Doha e poi agli Australian Open”.

Il tennis italiano è in gran crescita al maschile:

" Tra gli obiettivi stagionali va messa la Coppa Davis, perché siamo una squadra compatta e forte su ogni superficie. Passiamo il turno in India e poi se andremo in finale ce la giocheremo con tutti anche per la vittoria "

