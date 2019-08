Challenger Aptos: Jannik Sinner rimonta e batte l’olandese Sem Verbeek

Rimonta vincente per Jannik Sinner nel primo turno del torneo ATP Challenger di Aptos: l’azzurro sconfigge in tre set il lucky loser olandese Sem Verbeek con il punteggio di 4-6 7-6 (3) 6-2 in un’ora e 52 minuti di gioco e domani se la vedrà con il numero 5 del seeding, lo statunitense Bjorn Fratangelo.

Il primo set si apre con una palla break sciupata per parte, poi Sinner è il primo ad andare in difficoltà nuovamente nel sesto game, quando deve risalire dallo 0-40 per poi salvarsi ai vantaggi. La rimonta non riesce però nel turno successivo alla battuta, quando l’azzurro concede un break point ai vantaggi e questa volta deve cedere il servizio. L’olandese non trema quando serve per il set e chiude 6-3 in 38 minuti.

Nella seconda frazione è ancora Sinner il primo ad andare in difficoltà al servizio: nel terzo game infatti l’italiano deve cancellare una palla break prima di prevalere ai vantaggi. Il set scivola via senza ulteriori occasioni per strappi, da una parte e dall’altra. Si giunge così all’epilogo più giusto, quello del tiebreak, dove Sinner riesce subito a scappare via, volando sul 3-0 con due minibreak di margine. I due contendenti girano sul 5-1, poi la chiusura per l’azzurro è comoda sul 7-3 dopo 51 minuti di gioco.

La partita decisiva è a senso unico: Sinner è aggressivo alla risposta e marca subito lo strappo, che viene bissato nel quinto game con l’olandese che lotta ma deve cedere per la seconda volta la battuta. Incredibile invece il rendimento al servizio dell’azzurro, che nei quattro turni al servizio concede appena un quindici all’avversario, per un parziale devastante di 16-1. Sinner così completa la rimonta e vince per 6-2 in appena 23 minuti.

