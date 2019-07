Challenger Binghamton: Jannik Sinner si arrende a Krueger nel terzo turno

Si ferma ai quarti di finale il percorso di Jannik Sinner nell’ATP Challenger di Binghamton (Stati Uniti). Il n.199 del mondo è stato sconfitto, infatti, dallo statunitense (n.195 del ranking) Mitchell Krueger con il punteggio di 7-5 1-6 6-3 in 1 ora e 54 minuti di partita. Una prestazione nella quale l’azzurrino ha denunciato alcuni problemi in termini di esperienza, mettendo troppe poche variazioni di ritmo nel suo tennis.

Nel primo set, dopo un iniziale equilibrio, Jannik eleva il suo gioco nell’ottavo game, strappando il servizio al rivale e avendo la chance di chiudere il parziale in battuta. Purtroppo per lui, improvvisamente, si spegne la luce e subisce un parziale di tre gioco a zero, frutto di troppi errori non forzati. Sul 7-5 lo statunitense si aggiudica la frazione.

Nel secondo set Sinner inizia male perdendo malamente a zero il primo turno al servizio ma reagisce conquistando il controbreak a zero. L’immediato recupero dà fiducia al nostro portacolori, che diventa devastante da fondo. Mettendo in mostra un tennis di pregevole fattura, l’italiano rifila un secco 6-1 a Krueger.

Nel terzo set i rimpianti non mancano. Jannik, infatti, spreca due palle break nel terzo game che avrebbero potuto metterlo in una condizione di vantaggio. E invece, arriva il break in favore del rivale nell’ottavo gioco, confermato da un turno a zero nel nono che manda in archivio il match sul 6-3.