Challenger Indian Wells, la corsa di Sinner si ferma agli ottavi

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jannik Sinner al Challenger di Indian Wells, torneo sul cemento della California che di fatto precede il ben più prestigioso Masters 1000 di settimana prossima.

Sinner si arrende all’esperto americano Denis Kudla, in una partita dove l’altoatesino non è riuscito a sfruttare le tantissime palle break lungo tutto il corso del match. Cosa che invece è riuscito a fare Kudla, sempre chirurgico nello sfruttare le sue chance.

Sinner si è arreso infatti per 6-3, 6-7, 6-2; dove nel set decisivo l’allungo di Kudla è arrivato proprio in avvio, quando Sinner pareva essere finalmente riuscito a dare una sterzata alla sua partita con il tie-break vinto per 7 punti a 4.

Kudla ha invece fatto valere una giornata più cinica strappando il pass per i quarti di finale. Jannik Sinner può comunque consolarsi. Il suo viaggio in California non è stato vano: il ritiro di Pella, già qualche giorno fa, gli ha permesso di entrare nel tabellone principale del ben più importante Masters 1000 di Indian Wells che prenderà il via il prossimo lunedì 9 marzo.