Challenger Lexington: la pioggia ferma Jannik Sinner, sospesa la sfida con Zakharov

La pioggia rallenta il programma del Challenger di Lexington di tennis: sul cemento outdoor statunitense viene sospeso nel corso del primo set l’incontro tra Jannik Sinner, numero 3 del tabellone, e l’alternate russo Alexey Zakharov, sul punteggio di 4-5 nel conto dei game e 15-30 nel corso del decimo gioco, con l'azzurro al servizio e l’avversario a due punti dal parziale dopo 39 minuti.

Sinner è il primo ad andare in difficoltà al servizio dovendo annullare nel secondo game un break point all’avversario, ma si salva ai vantaggi. All’azzurrino la risalita non riesce nuovamente nel corso del quarto gioco, quando a quindici subisce il break del russo, che va sul 3-1. Zakharov rischia qualcosa nel quinto game, quando commette due doppi falli consecutivi, ma a trenta conferma lo strappo. Sinner resta aggrappato alla partita ed i suoi sforzi vengono premiati nel nono gioco, quando va sul 15-40 ed alla seconda occasione centra il 4-5. L’azzurro serve ancora per restare nel set ed operare l’aggancio, va sotto 0-30, recupera uno dei due quindici di ritardo, ma poi arriva la pioggia a bloccare tutto.

" "

roberto.santangelo@oasport.it