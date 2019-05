Challenger Ostrava 2019: Jannik Sinner accede agli ottavi di finale

Continua l’ottimo momento di Jannik Sinner. Dopo gli ottavi di finale raggiunti nel torneo ATP di Budapest ed il susseguente best ranking (298 del mondo), il 17enne altoatesino si è qualificato sempre per gli ottavi nel Challenger di Ostrava, dopo aver sconfitto in due set il tedesco Dominik Koepfer, numero 181 della classifica mondiale e nona testa di serie, con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e undici minuti di gioco.

Sinner comincia benissimo la partita, strappando il servizio in apertura. Koepfer riesce ad ottenere il controbreak nel quarto game, ma nel gioco successivo il 17enne di San Candido toglie a zero la battuta all’avversario e si porta avanti nuovamente nel set. L’azzurro ottiene un altro break nel settimo gioco e poi conquista la prima frazione con il punteggio di 6-2.

L’altoatesino continua a dominare anche nel secondo set. Subito due break in apertura e Sinner scappa sul 3-0. Koepfer riesce a recuperare uno dei due break di svantaggio nel quarto gioco. L’azzurro, però, mantiene il vantaggio e nel nono game strappa ancora la battuta al tedesco e chiude sul 6-3.

Nel prossimo turno Sinner affronterà il vincente del match tra l’estone Jurgen Zopp, numero 180 del mondo ed il ceco Jiri Lejecka, in tabellone grazie ad una wild card.