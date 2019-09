Clamoroso secondo ritorno di Kim Clijsters sette anni dopo il ritiro! Sarà al via dal 2020

A volte ritornano? Sì, certo, ma la notizia di giornata che scuote il mondo del tennis e dello sport in generale è l’annuncio quasi inverosimile del ritorno alle competizioni ufficiali dal 2020 della belga Kim Cljsters, vincitrice di quattro tornei Grandi Slam (Australia 2011 e tre US Open nel 2005, 2009 e 2010).

Uno dei talenti più cristallini del tennis femminile, capace di trionfare sia in singolo ma forse ancora più determinante in doppio, decide così incredibilmente di riprovarci a sette anni da quel lontano 2012 in cui a ventinove anni aveva annunciato il suo secondo ritiro. La prima volta era successo a cavallo tra il 2007 e il 2009, nel pieno della maturità agonistica per via dei tanti infortuni che l’avevano colpita e per il desiderio di creare una famiglia; il ritorno fu un vero trionfo visto che nel giro di quindici mesi inanellò 3 vittorie Slam e tornò numero 1 del mondo prima di fermarsi in maniera apparentemente definitiva.

Tramite un video pubblicato sui propri social però, l’ex giocatrice belga recentemente inserita nella Hall of Fame, ha dichiarato che nonostante abbia adorato svolgere la professione di mamma in questi ultimi sette anni sta sentendo molto la mancanza del suo sport e del professionismo. Piano piano è così maturata la convinzione che, anche a 36 anni, si potesse davvero provarci e dal 2020 dovremo quindi rivedere Clijsters al via dei principali tornei del circuito femminile.

“Posso essere una mamma amorevole per i miei tre figli e dare il meglio sul campo da tennis? Voglio provarci, tornerò a giocare ancora una volta. Ci vediamo nel 2020”. Queste le parole da brivido che stanno già facendo saltare sulla sedia i suoi numerosissimi seguaci.

Di seguito il video preso dal profilo twitter:

