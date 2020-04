Coco Gauff e la lotta contro la depressione a soli 16 anni: "Ero vicina a fermarmi"

Il duro lavoro, la competizione, la vittoria e poi… Il nulla. Spesso il successo che tutti gli atleti sognano, si rivela essere una trappola mentale. Per molti di loro, inoltre, la vita sportiva non riesce a sostituire in toto la loro vita sociale. Sono rami differenti, non si incrociano mai. Lo sa bene Cori “Coco” Gauff. La giovane stella del tennis appena 16enne ha scosso il mondo battendo Venus Williams a Wimbledon 2019 e conquistando gli ottavi di finale agli Australian Open del 2020. Da molti considerata l’erede di Serena Williams, Coco ha raccontato a Behind the racket le sue difficoltà nel combattere contro la depressione e al tempo stesso nel condurre il suo inconsueto stile di vita.

" Poco prima di Wimbledon, nel 2017 o 2018, nonostante potessi contare su qualcuno, avevo l’impressione che non ci fossero tanti amici a gioire con me. (…) Quando vivi in quell’oscuro stato mentale non riesci ad accorgerti del lato positivo nelle cose. È l’aspetto più difficile. Non credo che ciò avesse a che fare col tennis. Sapevo di voler giocare a tennis ma non ero sicura su come continuare a farlo. "

Alla sua giovane età, ha dovuto fronteggiare il lato più adulto e impegnativo del tennis, tra contratti milionari e avversari sempre più esperti. Gestire la fama e le aspettative non è facile per nessuno, figuriamoci per una tennista junior ai piani alti della disciplina.

" Era diventata talmente dura che avevo pensato di prendermi un anno di pausa per concentrarmi sulla mia vita privata. Scegliere di non farlo, alla fine, è stata la decisione migliore anche se ero vicina a non prendere questa strada. Ero confusa. Non capivo se volessi veramente giocare a tennis o se gli altri lo desiderassero al posto mio. "

" Ci sono volute molte ore di riflessione e lacrime. Ne sono uscita più forte e consapevole di prima. Tutti mi chiedono come io riesca a mantenere la calma in campo e credo sia dovuto alla consapevolezza di me stessa, dopo aver attraversato i momenti più difficili della mia vita. Ora quando sono in campo provo solamente gioia e gratitudine. "

