Djokovic batte Monfils e riporta in parità la Serbia: sarà il doppio a decidere l'Atp Cup

Si è da poco concluso il match più atteso della quarta giornata di Atp Cup 2020 quello tra Djokovic e Monfils. Il numero 2 del ranking mondiale ha dovuto faticare non poco per avere la meglio del francese 6-3 6-2 che ha messo in campo una prestazione di buon livello. Sarà decisivo per assegnare la vittoria tra Francia-Serbia il doppio e la squadra che avrà la meglio otterrà, molto probabilmente, il pass per i quarti di finale della manifestazione.

Inizio di match molto combattuto con Djokovic che ha faticato moltissimo nel primo e nel quinto game dove ha difeso il servizio ai vantaggi, aiutato anche da una prima di servizio devastante nel momento del bisogno. D’altro canto il tennista transalpino non è riuscito a sfruttare ben cinque palle break. Da grande campione il numero 2 del ranking si è messo alle spalle il momento di difficoltà e nel sesto gioco ha piazzato alla prima occasione utile il break, grazie al suo proverbiale rovescio che ha messo in crisi il tennista transalpino, portandosi sul 4-2. Nonostante il tentativo di reazione di Monfils, che ha dimostrato di essere in grande forma difendendo praticamente su ogni palla, il campione serbo è riuscito a gestire la situazione e a difendere il servizio, con un po’ di fatica e salvando due break point, chiudendo il parziale sul 6-3.

Inizio di secondo set molto intenso con il francese che non è riuscito a trovare il giusto ritmo al servizio mettendo pochissime prime. Nonostante tutto è riuscito a portare a casa il primo punto. Il numero 1 della Serbia ha reagito da par suo mettendo in azione il dritto e riportandosi subito in parità, nonostante qualche difficoltà al servizio. Monfils continua a non trovare il feeling giusto alla battuta e Djokovic ne approfitta e piazza il break con un gran rovescio. A questo punto il transalpino esce di fatto dalla partita concedendo un altro break all’avversario e cedendo nel secondo parziale 6-2.

