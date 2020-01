Djokovic, buona la prima: il serbo supera in due set il ritrovato Kevin Anderson

Novak Djokovic regala alla Serbia la prima vittoria della sua ATP Cup 2020 e lo fa grazie al successo in due set sul sudafricano Kevin Anderson. Una battaglia di quasi due ore e mezza e che si è risolta in due tie-break a favore del numero due del mondo. Anderson ha mostrato comunque ottimi segnali al rientro dopo il lungo stop per infortunio ed esce dal campo anche con il rimpianto di aver messo in rete il dritto sul 6-5 del secondo tiebreak. La Serbia si è così portata sul 2-0 contro il Sudafrica, visto che in precedenza era arrivata la vittoria di Dusan Lajovic in tre set con Lloyd George Harris.

Tornando al match Djokovic è partito subito molto forte, strappando il servizio in apertura al sudafricano. Il serbo ha tenuto bene i propri turni in battuta, fino al settimo game, quando ha avuto un passaggio a vuoto. Controbreak di Anderson, che nel game successivo ha poi difeso ben quattro palle break. Djokovic ha avuto un set point nel dodicesimo gioco, ma non lo ha sfruttato. Si è andati di conseguenza al tie-break, dove il serbo ha subito preso un leggero vantaggio, difendendolo fino al 7-5 finale.

Nel secondo set regna l’equilibrio. Nel sesto gioco Anderson annulla una palla break, ma è nel game successivo che il sudafricano ha una chance enorme. Djokovic si trova sotto per 0-40, ma riesce a salvarsi. La parità prosegue e i due giocatori si ritrovano al tie-break. Il sudafricano arriva sul 6-5, ma il suo dritto si ferma sul nastro. Djokovic è perfetto nei successivi due punti e conquista la vittoria.

