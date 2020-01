Fognini si sblocca in singolare e batte Isner: 2-0 sugli USA, ma l'Italia è fuori dall'ATP Cup

Fabio Fognini si sblocca nel 2020 e conquista il primo successo a livello individuale nell’ATP Cup. Il ligure batte per la prima volta in carriera John Isner e regala il 2-0 all’Italia, che chiuderà al secondo posto il proprio girone. Il nativo di Arma di Taggia si è imposto in due set per 6-4 7-6 al termine di una partita in cui ha servito benissimo, perdendo solo un punto con la prima. Purtroppo è un risultato non serve all’Italia per accedere alla fase successiva, visto che la squadra azzurra non potrà essere ripescata come miglior seconda.

Un inizio di primo set in cui Fognini domina al servizio e con Isner che non riesce ad ottenere dei punti in risposta. Nel settimo game il ligure si procura una palla break, ma l’americano riesce ad annullare tutto con un ace potentissimo. Il numero uno azzurro, però, conferma di aver trovato le misure al servizio dello statunitense e nel gioco successivo arriva il break complice una fantastica risposta di rovescio di Fognini. L’azzurro conferma il vantaggio e chiude la prima frazione sul 6-4.

Nel secondo set Fognini deve difendere subito una palla break, ma annulla tutto con una bella prima ad uscire. Nel quinto game il ligure ha due break point, ma Isner si aggrappa al servizio e annulla tutto. Non succede più nulla nei propri turni di battuta e si va di conseguenza al tie-break: il nativo di Arma di Taggia scappa sul 4-2, ma Isner rimonta e arriva sul 4-4. Fognini trova un ottimo dritto e sale sul 6-4 e al secondo match point chiude, conquistando la sua prima vittoria in singolare nell’ATP Cup 2020.

