Kyrgios in lacrime per le vittime degli incendi: "È una cosa più grande del tennis"

Il lato sensibile di Nick Kyrgios, spesso protagonista di eccessi dentro e fuori dal campo, è ben visibile in queste lacrime per i catastrofici incendi boschivi che stanno devastando l'Australia. Dopo la vittoria in ATP Cup ai danni di Jan-Lennard Struff a Brisbane, il tennista di casa non riesce a trattenere le sue emozioni. A bordocampo un reporter australiano osserva: "200 dollari per ace, stasera ne hai fatti 21 o 22 penso quindi oltre 4000 dollari. Fantini, giocatori di basket e di cricket, tutti ti sono venuti dietro. Abbiamo formato un gruppo di soccorso in questo torneo e ci sei tu dietro questo. Complimenti, ben fatto, ti meriti gli elogi che stai ricevendo sui social media".

" Non mi importa davvero troppo degli elogi, penso solo che abbiamo la capacità e le risorse per fare qualcosa del genere e ovviamente la mia città natale è Canberra, dove abbiamo l'aria più tossica del mondo al momento quindi è piuttosto triste. Quindi sì, è solo molto dura. Scusa... [La risposta di Nick Kyrgios in lacrime] "

È difficile, amico. È difficile, lo sentiamo tutti. Qual è il sostegno delle altre star dello sport australiano che hai visto, uomini e donne? Cosa significa questo per te e per il popolo australiano?

" Siamo stati alla cena di squadra ieri e ho solo lanciato un tweet. Sono andato a mangiare e poi Alex de Minaur ha fatto la stessa cosa e anche John Millman, e poi ancora John Peers. Mi sono svegliato questa mattina e tutti ci hanno seguito. Con il team Australia abbiamo organizzato qualcosa per mercoledì sera, non so ancora bene come funzionerà ma tutto andrà a tutte le famiglie, ai vigili del fuoco, agli animali, a tutti coloro che stanno perdendo la casa e perdendo i propri cari. È una cosa vera ed è più grande del tennis "