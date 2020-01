Nadal stende Basilashvili per 6-3 7-5, Spagna avanti 2-0 sulla Georgia

Tutto come da pronostico. Nel debutto nella ATP Cup 2020, Rafael Nadal sconfigge Nikoloz Basilashvili in un’ora e cinquantuno minuti di gioco con il punteggio di 6-3 7-5: con questa vittoria la Spagna sale sul 2-0 contro la Georgia, dopo essersi portata già in vantaggio nella mattinata con il larghissimo successo di Roberto Bautista Agut contro Aleksandre Metreveli. A chiudere il programma giornaliero in quel di Perth ci sarà il doppio, che vedrà protagonista lo stesso Nadal in coppia con Carreno Busta contro Bakshi e Tsivadze.

La partenza del georgiano è fulminante: il numero 26 del ranking ATP si presenta con tre punti consecutivi sul servizio del maiorchino e non si lascia sfuggire la ghiotta occasione, riuscendo a concretizzare una delle tre palle break. La risposta di Nadal non si fa attendere: già nel game successivo, infatti, lo spagnolo spinge sull’acceleratore e realizza il controbreak con un pregevole passante lungolinea. Il momento di svolta del primo set è l’ottavo game, nel quale Nadal strappa nuovamente il servizio a Basilashvili approfittando degli improvvidi attacchi a rete del georgiano per trafiggerlo ripetutamente da fondocampo. Conquistato il break di vantaggio, lo spagnolo chiude agevolmente con il seguente turno di battuta: 6-3.

Nel secondo set la situazione di equilibrio si spezza nel quinto game, in cui Nadal sfrutta alcuni banali errori di Basilashvili per risalire da 0-30 e piazzare un break molto pesante (3-2). Il leader della classifica mondiale denota una condizione psicofisica invidiabile e mette in grossa difficoltà il georgiano anche nel successivo turno di servizio: dopo aver fallito tre palle break, alla quarta il maiorchino infila un portentoso dritto lungolinea, salendo sul 5-2 ed apprestandosi a servire per il match. Proprio quando la pratica sembra risolta, accade l’inverosimile.

Basilashvili, ormai liberato da ogni pressione, mostra una grande resilienza e dà il meglio proprio sull’orlo del precipizio: difatti, prima realizza il controbreak che lo tiene ancora in partita e nel decimo game il georgiano completa la rimonta, strappando nuovamente il servizio a Nadal (5-5). Ma Basilashvili si spegne sul più bello e il mancino di Manacor è lesto ad approfittarne, prima con il break che gli restituisce il vantaggio e poi risolvendo definitivamente la pratica con il 7-5 finale.

