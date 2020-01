Rafa Nadal liquida la pratica Cuevas in 73', la Spagna vince 2-0 la sfida con l’Uruguay

Secondo impegno e seconda vittoria per Rafael Nadal all’ATP Cup 2020. Nel girone di Perth, l’iberico, numero 1 del ranking mondiale, supera con un netto 6-2 6-1 Pablo Cuevas e regala alla Spagna il 2-0, e quindi la vittoria, contro l’Uruguay, ancor prima che il doppio sia giocato. Si tratta della vittoria più netta del mancino di Manacor nei confronti del suo avversario, avuto di fronte per la sesta volta con un record che, con il match odierno, diventa di 5-1.

Cuevas, lungo tutto l’arco del primo set, è praticamente sempre in difficoltà al servizio. Nel secondo gioco è costretto ad annullare due palle break dopo essersi trovato sul 40-15, ma il peggio deve ancora arrivare. Dopo un terzo game battagliero sulla battuta di Nadal, nel quarto l’iberico, alla quarta chance, toglie il servizio al suo avversario. Dopo un momento di calma relativa, nell’ottavo gioco Cuevas cade ancora, cedendo la battuta a 15 con un doppio fallo che, contestualmente, regala il parziale a Nadal per 6-2 dopo meno di 40 minuti.

Il secondo set segue, per certi versi, l’andamento del primo nelle sue fasi iniziali, con Cuevas che, pur andando vicino a vincere il game in cui è alla battuta, il secondo, non ci riesce, e così Nadal allunga ancora sul 3-0 in modo immediato. Il numero 1 del mondo è padrone del campo, tenendo in pugno in ogni aspetto l’incontro di fronte all’ampio pubblico di Perth, e completa l’opera con un rotondo 6-1 in un’ora e 13 minuti. La Spagna, in questo modo, non solo si aggiudica la sfida, ma prenota anche un posto in semifinale in attesa del confronto con il Giappone (privo di Kei Nishikori) che vale il primato nel girone B.

