Stefano Travaglia, successo di prestigio su Taylor Fritz: Italia-USA 1-0

Spettacolare Stefano Travaglia che ha letteralmente asfaltato lo statunitense Taylor Fritz nella terza partita di Atp Cup 2020. Il punteggio 7-6 (3) 7-6 (1) non rende merito a quanto mostrato sul campo dal numero 82 del mondo che ha dominato per gran parte del match il numero 31 del ranking. Il 28enne quando è riuscito a mettere in azione il dritto ha reso praticamente impossibile la vita al tennista a stelle e strisce.

Peccato che la travolgente vittoria di Travaglia non sia utile all’Italia che di fatto è già eliminata dall’Atp Cup 2020. Gli azzurri, infatti, non potranno essere tra le due migliori seconde, a prescindere dal risultato del match di Fognini e dall’esito del doppio.

La cronaca del match

Match che inizia in grande equilibrio con Fritz che mantiene il servizio senza troppi problemi e Travaglia che risponde da par suo riportandosi in parità (1-1). Nei seguenti due turni di servizio sia lo statunitense che l’azzurro concedono pochissimo, anche grazie ad un altissimo livello di prime messe in campo (3-3). Nel settimo game la prima possibile svolta del set, il 28enne nativo di Ascoli Piceno domina gli scambi col dritto e con due lungolinea da antologia mette alle corde l’avversario e porta a casa il primo break della partita (4-3).

A seguire due ulteriori game che hanno visto il tennista al servizio dominare gli scambi (5-4). L’azzurro va a servire per il set ma qualcosa non va. Travaglia diventa di colpo estremamente falloso, sbaglia un dritto in avanzamento e un rovescio in diagonale, concedendo tre break point all’avversario. Il tennista italiano non molla si riporta sul 30-40 ma sul punto decisivo una chiamata che ferma Fritz costringe a rigiocare un punto che l’azzurro stava dominando. La decisione dell’arbitro fa innervosire non poco il numero 2 dell’Italia che cede il break (5-5).

A seguire altri due game senza particolari sussulti che portano i tennisti al tie-break. Qui il capolavoro di Travaglia che dal servizio domina con due ace che lo portano sul 4-2. L’azzurro continua a spingere e con un contropiede magistrale e un gran dritto porta a casa il primo parziale col punteggio di 7-6 (3).

Primi quattro game del secondo set che scivolano via veloci con il servizio che condiziona il gioco e stabilisce il punteggio sul 2-2. A seguire Travaglia trova un turno pazzesco con ben tre ace e l’avversario lasciato a 0 (3-2). Arriva la grande occasione per l’azzurro che diventa aggressivo e sfrutta al meglio gli errori dell’americano portandosi sul 0-40 e con tre palle break. Fritz ormai alle strette prova il recupero, aiutato anche da qualche imprecisione in risposta del 28enne originario di Ascoli Piceno, riportando in parità la situazione 40-40. Nonostante tutto il tennista italiano riesce a procurarsi altre due break point senza sfruttarli (3-3).

Seguono due game portati a casa lasciando l’avversario a 0 (4-4). Nono gioco molto complicato per l’azzurro che concede una palla break a Fritz ma la annulla con una seconda molto coraggiosa che induce all’errore l’avversario. A seguire una prima e dritto e un ace che fissano il punteggio sul 5-4. Due giochi vinti senza affanno dal tennista al servizio portano il match sul 6-5 a favore di Travaglia. Quest’ultimo parte bene e si porta avanti 0-30 ma lo statunitense reagisce e porta a casa tre punti consecutivi ribaltando la situazione e portando a casa il 6-6 che conduce al secondo tie-break del match.

L’azzurro concede subito un mini-break ma la reazione del 28enne è incredibile, col suo dritto spettacolare mette all’angolo lo statunitense portandosi avanti fino al 5-1. Travaglia è galvanizzato e in controllo e vince meritatamente anche il secondo set 7-6 (1). Peccato che la vittoria del numero 82 del mondo non sia utile all’Italia che indipendentemente dal risultato di Fognini e del doppio è già eliminata dall’Atp Cup 2020.

