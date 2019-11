Coppa Davis 2020, l’Italia pesca la Corea del Sud nei preliminari

Oltre alla finale tra Spagna e Canada, oggi Madrid è stata teatro del sorteggio relativo ai play-off per la fase finale della Coppa Davis 2020, nella quale anche l’Italia è presente.

La selezione tricolore partiva testa di serie (insieme a Croazia, Belgio, Argentina, Usa, Australia, Germania, Kazakistan, Repubblica Ceca, Austria, Giappone ed a Svezia), ha “pescato” la Corea del Sud e giocherà in casa, dal 6 al 7 marzo del 2020. Di seguito l’elenco completo dei sorteggi:

Croazia (c) – India/Pakistan Ungheria (c) – Belgio Colombia (c) – Argentina Usa (c) – Uzbekistan Australia (c) – Brasile ITALIA (c) – Corea del Sud Germania (c) – Bielorussia Kazakistan (c) – Olanda Slovacchia (c) – Repubblica Ceca Austria (c) – Uruguay Giappone (c) – Ecuador Svezia (c) – Cile

(c) – giocherà in casa

Gli azzurri quindi dovranno prevalere contro i sudcoreani per tornare a giocarsi il tutto per tutto nella settimana madrilena. Dall’altra parte della rete c’è una formazione che non sembra vivere un gran momento, dando uno sguardo al ranking ATP. Sulla carta, il tennista più pericoloso è Hyeon Chung, capace di raggiungere le semifinali dell’anno scorso agli Australian Open. L’asiatico, però, è stato poi fermato dagli infortuni e la classifica ne ha risentito, visto che allo stato attuale delle cose è solo n.129 del mondo. Una compagine che può contare solo su un tennista nella top-100, ovvero Soonwoo Kwon (n.88). Un giocatore che, quest’anno, si è messo in evidenza sporadicamente nel circuito dei Challenger (quarti di finale a Kobe) oppure in quello dei Future (semifinale in un torneo in Corea del Sud). Gli altri tennisti sono tutti al di là della top-200, ovvero Duckhee Lee (n.251) e Ji Sung Nam (n.253).

Guardandola da questo punto di vista, l’unica vera insidia sembra essere rappresenta da Chung, ma sulle sue condizione fisiche c’è un grande punto interrogativo e non è detto che sarà a disposizione per il match contro gli azzurri.