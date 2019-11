Berrettini e Fognini si riscattano nel doppio: 1-2 col Canada, ora serve battere gli USA e sperare

Nonostante lo status di favoriti contro il Canada, l’Italia è partita malissimo nella prima giornata della (nuova) Coppa Davis. Prima la sconfitta - meritata - di Fognini contro Pospisil, poi quella - sfortunata - di Berrettini contro Shapovalov. Il rischio di andare sotto 3-0 era altissimo e Barazzutti cambia qualcosa nella formazione del doppio, scegliendo il duo Fognini-Berrettini in risposta al duo Shapovalov-Pospisil, considerando la scelta iniziale di Frank Dancevic di schierare proprio Shapovalov anche nel doppio. La scelta del capitano della Nazionale è corretta e, seppur con qualche errore grossolano, la coppia azzurra riesce a trovare riscatto nel doppio e soprattutto qualche bella combinazione che fa ben sperare in vista della gara decisiva contro gli Stati Uniti. Dopo la vittoria sul Canada nel doppio, infatti, l’Italia può ancora raggiungere i quarti di finale passando come miglior seconda. Intanto bisognerà battere nettamente gli USA, e vedere cosa succede negli altri gironi (nelle altre gare di giornata il Belgio ha battuto la Colombia 2-1, la Russia ha superato la Croazia 3-0).

Cronaca

Avvio di primo set in totale equilibrio, con i quattro che mantengono i primi quattro turni di servizio. Al quarto game l’Italia prova ad accelerare, alzando il ritmo del gioco, e rubando la battuta ai rivali. Bastano pochi minuti in realtà per portare a casa il primo set, con i canadesi che perdono il servizio anche al 7° game. Finisce 6-2 in 26 minuti.

Più complicato il secondo set, con Fognini e Berrettini che devono salvare una palla break già al secondo game. Grande rimonta del duo italiano, ma i canadesi rispondono colpo su colpo e alla terza occasione, nell’ottavo game, trovano la palla break decisiva per allungare, dopo l’errore sulla seconda di Fognini che spara addosso a Berrettini. Shapovalov poi non sbaglia al servizio e piazza il 6-3 finale nel giro di 35 minuti.

L’Italia non deve sbagliare, il Canada vuole concludere la giornata con un netto 3-0. Shapovalov e Pospisil sono efficaci in risposta, e si prosegue colpo su colpo fino al 3-3. In quel momento arriva l’accelerata dei canadesi che hanno due palle break, ma non le sfruttano, tenendo in partita l’Italia. Questa volta è propria l’Italia che prova allungare, con Fognini che ha tre palle per portare gli azzurri sul 5-3. La sua seconda di servizio è decisiva, con un rovescio che beffa Shapovalov. Al resto ci pensa Berrettini col servizio, con il romano che chiude con l’ace che vale 6-3 in 34 minuti.