Coppa Davis: Nadal convocato, guiderà la Spagna per le finali di Madrid

Rafael Nadal, numero due del ranking Atp, è stato nominato capitano della squadra spagnola per le finali della Coppa Davis a Madrid in programma il prossimo mese. Nadal è stato inserito in un elenco di cinque giocatori spagnoli, con Roberto Bautista, Pablo Carreno, Feliciano Lopez e Marcel Granollers scelti dall'allenatore Sergi Bruguera. Un infortunio al polso ha costretto Nadal a ritirarsi dai Shanghai Masters tre settimane fa e resta da vedere se il 19 volte campione del Grande Slam sia abbastanza in forma per giocare. La Coppa Davis inizia il 18 novembre alla Caja Magica. Modifiche controverse al formato del torneo di 119 anni significano che 18 squadre si contenderanno la finale nel corso di una settimana. Ogni sfida sarà composta da due singoli e uno doppio, con i vincitori dei sei gruppi e due migliori secondi classificati che approderanno ai quarti di finale.