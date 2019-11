Coppa Davis: Roberto Bautista Agut abbandona la competizione, morto il padre Ximo

Un grave lutto per il tennista spagnolo Roberto Bautista Agut. Il giocatore iberico, impegnato nelle Finals di Coppa Davis con la propria formazione, ha subito la scomparsa del padre Ximo. L’uomo è deceduto oggi, per via del peggioramento delle sue condizioni dopo che nel 2016 era stato vittima di un brutto incidente domestico a Castellón. Bautista, per la gravità della situazione, ha lasciato stamane la competizione intorno all’ora di pranzo per stare vicino ai propri cari. Una storia triste quella del 31enne spagnolo, ricorcando anche la morte della mamma nel maggio del 2018. La squadra capitanata da Sergi Bruguera, come logico che sia, ha manifestato tutto il proprio sostegno all’uomo, visto il momento molto difficile.