Camila Giorgi batte la Fett: l'Italia supera 2-0 la Croazia e accede ai playoff di Fed Cup

Missione compiuta! L’Italia chiude la pratica Croazia dopo i primi due singolari e si qualifica per il playoff che varrà l’accesso al World Group di Federation Cup. Decisiva la vittoria di Camila Giorgi su Jana Fett, con la marchigiana che si è imposta in due set con il punteggio di 7-6; 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Ad accedere ai playoff, oltre all'Italia, ci saranno anche Serbia, Ucraina e Polonia.

Cronaca

Break di Fett e controbreak di Giorgi ad aprire il match. La marchigiana annulla due palle break, ma ha una grandissima occasione nel sesto game, quando si porta sullo 0-40 con al servizio la croata. Purtroppo la Giorgi non sfrutta i tre break point consecutivi e la Fett riesce a tenere il proprio turno di battuta. Si va di conseguenza al tie-break, che vede Giorgi allungare sul 5-1 e poi chiudere sul 7-4.

Il secondo set si apre con quattro break consecutivi, con Giorgi che non riesce mai a sfruttare il vantaggio sull’1-0 e sul 2-1, perdendo per due volte il servizio. Nel settimo game Camila, con una serie di vincenti, si porta sullo 0-40 e alla seconda palla break riesce a strappare la battuta alla Fett. La croata, però, non molla ed ottiene l’immediato controbreak, pareggiando a sorpresa sul 4-4. Giorgi in risposta è ancora molto incisiva ed arriva il terzo break consecutivo, con l’azzurra che si porta a servire per il match. Questa volta il braccio dell’azzurra non trema e l’Italia può festeggiare la vittoria.