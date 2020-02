Comincia bene l’avventura dell’Italia di Tathiana Garbin nel Gruppo I della zona Europa/Africa di Fed Cup 2020. Camila Giorgi regala infatti il primo punto alle azzurre nel confronto con l’Austria, sconfiggendo in rimonta Mira Antonitsch con il punteggio di 4-6; 6-3; 6-0 in attesa della sfida Jasmine Paolini-Julia Grabher.

Cronaca

Il primo set viaggia sul filo dell’equilibrio e alla fine, sorprendentemente, sorride l’austriaca, numero 638, che chiude 6-4 nel giro di 36 minuti. Giorgi cede il servizio nel corso del quinto game, ma riesce a reagire prontamente piazzando subito il controbreak e ristabilendo la parità (3-3). Nel nono gioco, però, la marchigiana ha un altro passaggio a vuoto alla battuta e consente ad Antonitsch di riportarsi in vantaggio e di andare a servire per il set: è un game combattutissimo, ma l’azzurra manca di concretezza nei momenti cruciali (ben 4 le palle break annullate) e l’austriaca riesce a chiudere.

Nel secondo set Giorgi cambia registro e conquista i primi dodici punti giocati, tenendo l’avversaria a zero per tre giochi e volando subito sul 3-0. Il parziale procede poi senza particolari sussulti fino al nono gioco, quando l’azzurra ha la chance di servire per il set sul 5-3: Antonitsch ha un guizzo e si procura due pesanti palle break, che però Giorgi riesce ad annullare, per poi ottenere il punto del 6-3 e pareggiare i conti. Il terzo set è senza storia, come dimostra il 6-0 finale messo a referto dopo mezz’ora di gioco. Giorgi fa finalmente vedere perché ci sono più di 500 posizioni di differenza tra lei e l’austriaca, dominando in lungo e in largo e regalando all’Italia l’1-0.