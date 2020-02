L'Italia vince anche il doppio con Gatto-Monticone e Trevisan: sonoro 3-0 all'Austria in Fed Cup

Terza vittoria e 3-0 per l’Italia sull’Austria, nel primo incontro valido per il gruppo B dell’evento A di Tallin della Fed Cup 2020. Dopo i successi di Camila Giorgi e di Jasmine Paolini, è arrivata anche la vittoria del doppio formato da Giulia Gatto-Monticone e da Martina Trevisan, che si è imposto per 6-4; 6-4 contro la coppia austriaca Melanie Klaffner/Sinja Kraus. Un buon inizio dunque per la selezione di Tathiana Garbin, che giovedì 6 febbraio scenderà in campo contro le padrone di casa dell’Estonia, in cerca di un altro riscontro positivo per centrare il 1° posto e giocarsi poi la finale che metterà in palio il pass per il play-off promozione di aprile.

Cronaca

Nel primo set l’inizio è subito convincente per le azzurre: break nel secondo game e conferma nel terzo. Le austriache, però, reagiscono ottenendo il controbreak nel quinto gioco e avendo la chance di pareggiare i conti. Si susseguono gli scambi di “cortesie” tra le due coppie, fino al 4-4 dell’ottavo game. Nella fase calda del parziale le azzurre trovano modo di mettere in difficoltà Klaffner/Kraus e archiviano la pratica sul 6-4 con un’ottima resa in risposta (60% dei punti conquistati contro la seconda in battuta delle rivali).

Nel secondo set le italiane creano non pochi imbarazzi alle avversarie nel quarto gioco e il break arriva puntualmente. Come accaduto nel parziale precedente, però, le austriache rispondono con il controbreak immediato e la parità si ristabilisce. Si assiste a una replica vera e propria di quanto già visto: le azzurre infatti ottengono il break nel momento più opportuno, ovvero nel decimo game, strappando a zero il servizio alle austriache e concludendo con successo questa giornata, forti del 72% di prime e del 100% di seconde in campo.