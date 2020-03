Barazzutti: "Per le Finals di Madrid speriamo che Sinner sia disponibile"

L’Italia ha staccato il pass per le Finals di Coppa Davis 2020 dominando la sfida contro la Corea del Sud. Fabio Fognini è stato il punto di riferimento di una nazionale che ha festeggiato l’esordio vincente di Gianluca Mager e che ha potuto contare sul consueto apporto di Simone Bolelli in doppio. Il capitano azzurro, Corrado Barazzutti, in un’intervista rilasciata a Gazzetta, si è detto soddisfatto per il risultato ottenuto contro la nazionale asiatica:

" L’impegno con la Sud Corea non era dei più complicati, e per questo potevano anche esserci errori di distrazione. Invece i ragazzi sono stati tutti molto bravi e hanno preso questo appuntamento con grande serietà. Hanno giocato rispettando gli avversari e impegnandosi al massimo, così sono emersi i reali valori "

Barazzutti si è complimentato con l’esordiente Mager per l’importante successo ottenuto:

" È stato bravo, ha avuto anche un piccolo problema fisico ma ha giocato concentrato fino alla fine e ha portato a casa il suo punto. Peccato dover convocare solo cinque giocatori in questo momento così positivo del nostro settore maschile. Penso che sarebbe una cosa bella portare a Madrid tutti i giocatori che hanno partecipato al raggiungimento delle Finals "

Il capitano azzurro, infine, ha parlato di quel che sarà nel prossimo mese di novembre quando si disputeranno le Finals di Madrid:

" Speriamo che per allora Sinner sia disponibile. Poi anche Matteo Berrettini dovrebbe essere dei nostri. Insomma, speriamo di averli tutti a disposizione e in salute "

